الدوري الألماني
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4 - 1
ن م
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بليا الاسان 11'M. Friedl 12' (هدف عكسي)فرانك هونورات 45'كيفين ستوجر 67'
K. Topp 75'
(ش١ 3-0) (ن م 4-1)

بوروسيا مونشنجلادباخ v فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,