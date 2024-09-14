الدوري الألماني
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1 - 3
ن م
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بليا الاسان 27'
D. Undav 21'E. Demirovic 58', 61'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

بوروسيا مونشنجلادباخ v شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,