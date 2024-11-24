الدوري الألماني
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2 - 0
ن م
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بليا الاسان 13'T. Kleindienst 44'
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

بوروسيا مونشنجلادباخ v سانت باوليالنتائج والإحصائيات,