دوري أبطال أوروبا
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2 - 0
ن م
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نيكلاس فولكروج 26'جوليان براندت 79'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

بوروسيا دورتموند v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,