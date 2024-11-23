الدوري الألماني
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4 - 0
ن م
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M. Beier 7'F. Nmecha 40'جوليان براندت 66'J. Gittens 77'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

بوروسيا دورتموند v فرايبورجالنتائج والإحصائيات,