دوري أبطال أوروبا
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
S. Guirassy 17', 44'R. Bensebaini 79'
M. Gomes 50'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

بوروسيا دورتموند v شاختار دونيتسكالنتائج والإحصائيات,