الدوري الألماني
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6 - 0
ن م
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D. Leite 25' (هدف عكسي)S. Guirassy 40', 75', 80', 83'M. Beier 89'
(ش١ 2-0) (ن م 6-0)

بوروسيا دورتموند v أونيون برلينالنتائج والإحصائيات,

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