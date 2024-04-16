دوري أبطال أوروبا
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4 - 2مجم 5 - 4
ن م
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جوليان براندت 34'Ian Maatsen 39'نيكلاس فولكروج 71'مارسيل سابيتزر 74'
ماتس هاميلس 49' (هدف عكسي)أنخل كوريا 64'
(ش١ 2-0) (ن م 4-2)

بوروسيا دورتموند v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,