الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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فيتالي جانيلت 17' (هدف عكسي)
يوان ويسا 30'كريستيان نورجارد 71'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

بورنموث v برينتفوردالنتائج والإحصائيات,