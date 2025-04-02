الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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إيفانيلسون 67'
ناثان برودهيد 34'ليام ديلاب 60'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

بورنموث v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,