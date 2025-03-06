الدوري الأوروبي
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3 - 0
ن م
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K. Tzolakis 13' (هدف عكسي)K. Hoegh 45', 55'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

بودو / جليمت v أولمبياكوسالنتائج والإحصائيات,