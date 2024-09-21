الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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M. Bero 22'L. Daschner 35'
B. Pichler 15'S. Machino 89'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

بوخوم v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,