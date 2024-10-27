الدوري الألماني
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0 - 5
ن م
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M. Olise 16'جمال موسيالا 26'هاري كين 57'ليروي ساني 65'كينجسلي كومان 71'
(ش١ 0-2) (ن م 0-5)

بوخوم v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,