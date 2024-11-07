الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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P. Adu 13'L. Kalvach 90'
O. Oskarsson 35'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

بلزين v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,