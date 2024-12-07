الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 2
ن م
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B. Mbeumo 8'Y. Wissa 28'N. Collins 56'K. Schade 90'
A. Isak 11'H. Barnes 32'
(ش١ 2-2) (ن م 4-2)

برينتفورد v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,