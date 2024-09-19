دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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H. Magnetti 23'A. Sima 56'
E. Fernandes 45' + 1' (هدف عكسي)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

بريست v شتورم جراتسالنتائج والإحصائيات,