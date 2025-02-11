دوري أبطال أوروبا
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0 - 3
ن م
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فيتينيا 21' (جزاء)عثمان ديمبيلي 45', 66'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

بريست v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,

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