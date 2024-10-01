دوري أبطال أوروبا
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5 - 0
ن م
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روبرت ليفاندوفسكي 8', 51'رافينيا 34'إينيغو مارتينيز 37'M. Camara 81' (هدف عكسي)
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

برشلونة v يونج بويزالنتائج والإحصائيات,