الدوري الإسباني – لا ليجا
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5 - 1
ن م
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روبرت ليفاندوفسكي 24' (جزاء), 39'بيدري 28'P. Torre 82', 88'
S. Idumbo Muzambo 87'
(ش١ 3-0) (ن م 5-1)

برشلونة v إشبيليةالنتائج والإحصائيات,