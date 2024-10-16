دوري أبطال أوروبا
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9 - 0
ن م
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C. Hansen 10', 75'C. Pina 24', 58'A. Putellas 45'M. Leon 53'E. Pajor 72'E. Brugts 86'F. Rolfoe 90' (جزاء)
(ش١ 3-0) (ن م 9-0)

برشلونة للسيدات v هامربي آي إفالنتائج والإحصائيات,