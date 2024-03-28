دوري أبطال أوروبا
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3 - 1مجم 5 - 2
ن م
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A. Bonmati 24'F. Rolfoe 56'P. Guijarro 88'
T. Svendheim 70'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

برشلونة للسيدات v ساندفايكينالنتائج والإحصائيات,