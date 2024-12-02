دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 1
ن م
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O. Urunov 89'جيورجي جفيلسياني 90' + 13' (جزاء)
M. Ali 19'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

برسبوليس v الشرطةالنتائج والإحصائيات,