الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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يان باول فان هيكي 41'جواو بيدرو 90' + 8' (جزاء)
راؤول خيمينيز 35'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

برايتون v فولهامالنتائج والإحصائيات,