الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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J. Pedro 12' (جزاء)داني ويلبيك 75'
جاستن كليفرت 61'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

برايتون v بورنموثالنتائج والإحصائيات,