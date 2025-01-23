الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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R. Metwaly 17'M. El Gamal 37'
K. Sobhi 51'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

بتروجيت v المصريالنتائج والإحصائيات,