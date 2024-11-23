الدوري الألماني
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5 - 2
ن م
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إزيكويل بالاسيوس 30'باتريك شيك 32', 52', 71'جرانيت تشاكا 82'
N. Dorsch 10'M. Honsak 21'
(ش١ 2-2) (ن م 5-2)

باير ليفركوزن v هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,