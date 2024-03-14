الدوري الأوروبي
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3 - 2مجم 5 - 4
ن م
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جيريمي فريمبونج 72'باتريك شيك 90' + 3', 90' + 8'
Abdellah Zoubir 58'Juninho 67'
(ش١ 0-0) (ن م 3-2)

باير ليفركوزن v إف ك كاراباكالنتائج والإحصائيات,