الدوري الألماني
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2 - 1
ن م
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R. Andrich 25'V. Boniface 72'
عمر مرموش 16' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

باير ليفركوزن v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,