الدوري الألماني
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4 - 3
ن م
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جمال موسيالا 19'هاري كين 45' + 3', 46'سيرج نابري 54'
F. Porath 62'S. Skrzybski 90' + 1', 90' + 3'
(ش١ 2-0) (ن م 4-3)

بايرن ميونخ v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,