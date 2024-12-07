الدوري الألماني
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4 - 2
ن م
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دايوت أوباميكانو 18'جمال موسيالا 56', 90' + 1'ليون غوريتسكا 84'
M. Honsak 50'N. Dorsch 85'
(ش١ 1-0) (ن م 4-2)

بايرن ميونخ v هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,