دوري أبطال أوروبا
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4 - 3
ن م
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ليروي ساني 28'سيرج نابري 32'هاري كين 54' (جزاء)Mathys Tel 90' + 2'
راسموس هويلوند 49'كارلوس هنريكي كاسيميرو 88', 90' + 5'
(ش١ 2-0) (ن م 4-3)

بايرن ميونخ v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,