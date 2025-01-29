دوري أبطال أوروبا
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3 - 1
ن م
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توماس مولر 8'هاري كين 63'كينجسلي كومان 84'
M. Tolic 90'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

بايرن ميونخ v سلوفان براتيسلافاالنتائج والإحصائيات,