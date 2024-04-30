دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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ليروي ساني 53'هاري كين 57' (جزاء)
فينيسيوس جونيور 24', 83' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

بايرن ميونخ v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,