الدوري الألماني
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3 - 0
ن م
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هاري كين 15' (جزاء), 51'كينجسلي كومان 43'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

بايرن ميونخ v أونيون برلينالنتائج والإحصائيات,