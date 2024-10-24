الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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T. Tissoudali 84'عبد الرحمان بابا 90' + 3'
M. Havel 31'ماتي فيدرا 39'
(ش١ 0-2) (ن م 2-2)

باوك سالونيكي v بلزينالنتائج والإحصائيات,