دوري أبطال أوروبا
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1 - 1
ن م
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كيليان مبابي 90' + 8' (جزاء)
Alexander Isak 24'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

باريس سان جيرمان v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,