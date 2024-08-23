الدوري الفرنسي
team-logo
6 - 0
ن م
team-logo
B. Barcola 4', 53'ماركو 24'أشرف حكيمي 58'وارن زائير إيمري 60'K. Lee 82'
(ش١ 2-0) (ن م 6-0)

باريس سان جيرمان v مونبيلييهالنتائج والإحصائيات,