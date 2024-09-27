الدوري الفرنسي
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
B. Barcola 30', 68'K. Lee 58'
A. Kalimuendo-Muinga 75' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

باريس سان جيرمان v رينالنتائج والإحصائيات,