كأس العالم للأندية
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2 - 0
انتهت
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ديسير دو 78'عثمان ديمبيلي 90' + 6'
(½ 0-0) (انتهت 2-0)

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,