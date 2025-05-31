دوري أبطال أوروبا
team-logo
5 - 0
انتهت
team-logo
أشرف حكيمي 12'ديسير دو 20', 63'خفيتشا كفاراتسخيليا 73'سيني مايولو 86'
(½ 2-0) (انتهت 5-0)

باريس سان جيرمان ضد إنترالنتائج والإحصائيات,