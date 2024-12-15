الدوري الإيطالي
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2 - 3
ن م
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S. Sohm 19', 90'
D. Coppola 5'A. Sarr 57'D. Mosquera 75'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

بارما v فيروناالنتائج والإحصائيات,