الدوري الإيطالي
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1 - 1
ن م
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G. Charpentier 80'
W. Coulibaly 35' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

بارما v إيمبوليالنتائج والإحصائيات,