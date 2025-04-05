الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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A. Bernabe 60'J. Ondrejka 69'
ماتيو دارميان 15'ماركوس تورام 45'
(ش١ 0-2) (ن م 2-2)

بارما v إنترالنتائج والإحصائيات,