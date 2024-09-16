الدوري الإيطالي
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2 - 3
ن م
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E. Del Prato 2'A. Bonny 43'
L. Lucca 49'فلوران ثوفين 68', 77'
(ش١ 2-0) (ن م 2-3)

بارما v أودينيزيالنتائج والإحصائيات,