الدوري الإيطالي
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3 - 1
ن م
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ماركو أرناوتوفيتش 13'لاوتارو مارتينيز 26'يان بيسيك 55'
R. Piccoli 48'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

إنتر v كالياريالنتائج والإحصائيات,