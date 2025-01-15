الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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دينزل دومفريس 19'لاوتارو مارتينيز 45' + 1'
S. Castro 15'E. Holm 64'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

إنتر v بولونياالنتائج والإحصائيات,