دوري أبطال أوروبا
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2 - 2مجم 4 - 3
ن م
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لاوتارو مارتينيز 58'بنيامين بافارد 61'
هاري كين 52'إيريك ديي 76'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

إنتر v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,