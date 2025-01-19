الدوري الإيطالي
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3 - 1
ن م
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لاوتارو مارتينيز 55'دينزل دومفريس 79'ماركوس تورام 89'
S. Esposito 83'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

إنتر v إيمبوليالنتائج والإحصائيات,