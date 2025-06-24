كأس العالم للأندية
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2 - 2
انتهت
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تاديو الليندي 16'لويس سواريز 65'
باولينهو 80'ماوريسيو باردو 88'
(½ 1-0) (انتهت 2-2)

إنتر ميامي ضد بالميراسالنتائج والإحصائيات,