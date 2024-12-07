دوري أبطال إفريقيا
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
A. Abdellaoui 64'S. Bayazid 90' + 5'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

إم سي ألجير v يانج افريكانزالنتائج والإحصائيات,